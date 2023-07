Donna uccisa in strada a colpi di pistola dal marito: orrore nell'Ennese

Donna uccisa in strada a colpi di pistola dall’ex marito: femminicidio a Troina

Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pistola, poi avrebbe cercato di scappare. Una dinamica già tristemente nota in Italia: stavolta il femminicidio è avvenuto a Troina, un paese nell'entroterra siciliano in provincia di Enna. Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco nel centro del rione San Basilio, in via Sollima. Lo riporta l'Ansa.

Il principale sospettato per il delitto è il marito della donna, Maurizio Impellizzeri, imprenditore di 60 anni, fermato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno tre colpi, mentre si trovava nei pressi del supermercato della cittadina nell'Ennese. Le prime indiscrezioni riportate dai quotidiani locali parlano di una coppia in crisi separata da tempo, di una relazione che la 56enne aveva deciso di troncare da tempo a causa delle violenze del marito, il quale avrebbe continuato a perseguitarla anche dopo la separazione. Continue angherie che la donna aveva denunciato soltanto pochi giorni fa.

Dopo aver sparato alla moglie, Impellizzeri si è allontanato dal luogo del delitto per dirigersi verso casa, dove è stato intercettato dai carabinieri. Portato in caserma, l'uomo nelle prossime ore verrà interrogato dal pm Michele Benintende. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era separata da tempo e viveva in case separate, lui era rimasto nella casa coniugale, mentre lei era andata a vivere dalla madre.