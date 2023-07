Omicidio Scagni, una beffa per la famiglia. Archiviazione per medico e polizia

Omicidio Scagni, la mancata denuncia fa cadere tutte le accuse. Lo sfogo della madre sui social

L'omicidio Scagni fa registrare un nuovo colpo di scena. Chiusa l'inchiesta della Procura sulle possibili responsabilità del medico e della polizia. I magistrati non hanno dubbi: nessuna colpa. Casi archiviati. Una brutta notizia per i genitori di Alice, la 34enne uccisa da suo fratello Alberto l'1 maggio del 2022. La Procura di Genova ha chiesto l'archiviazione del procedimento per presunte omissioni nei confronti della polizia e di un medico. Motivo: nonostante le tante chiamate al 112, non vi fu una denuncia. Da qui l'impossibilità di valutare la pericolosità della situazione. La madre della ragazza protesta: "Così danno la colpa a noi".

La Procura motiva così la sua decisione. "La mancanza di una denuncia ha impedito la conoscenza di tutte quelle circostanze e dei fatti che avrebbero potuto costituire elementi utili a inquadrare la situazione e a valutarne in anticipo la pericolosità". "Noi messi sotto accusa" La mamma di Alice Scagni, però, non ci sta e ha affidato la sua delusione a un lungo post sui social network.