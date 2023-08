Dossieraggio illecito su politici e vip. Inchiesta a Perugia grazie a Crosetto

Dossieraggio illecito: politici, sportivi e vip "spiati" da un ufficiale della Guardia di Finanza. L'inchiesta a Perugia partita da Crosetto

Dossieraggio illecito su politici e personaggi in vista, questa l'ipotesi sulla quale sta indagando la Procura di Perugia, con sviluppi seguiti personalmente da Raffaele Cantone, il procuratore capo dell'ufficio giudiziario umbro. Al centro una notevole mole di accessi abusivi effettuati da un ufficiale della Guardia di Finanza alla banca dati delle Sos - le segnalazioni di operazioni "sospette" che partono dalle banche e finiscono agli inquirenti.

Ne danno notizia il Corriere della Sera e Repubblica, spiegando che le indagini hanno preso il via dopo una denuncia presentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, in seguito alla divulgazione di dati che lo riguardavano. Per competenza il fascicolo, per il possibile coinvolgimento di magistrati in servizio a Roma, è stato trasmesso a Perugia. Il finanziere che ha ammesso gli accessi dicendo che si trattava di una pratica abituale, era in carica presso la Direzione nazionale antimafia, dove non lavora più ed è indagato per accesso abusivo a sistemi informatici.

Dai primi accertamenti, secondo quanto riportato dai due quotidiani, è emerso che la sua attività non era motivata e supportata da richieste della magistratura.