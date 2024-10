Dossieraggio, non solo Striano: "spiati i conti correnti di Meloni, la sorella Arianna, Giambruno, La Russa e Crosetto"

Dossieraggio, altri 6mila accessi abusivi. Ma questa volta non è stato Striano: l'obiettivo era il governo

Si ingigantisce il caso dei dossieraggi, oltre all'inchiesta della Procura di Perugia che vede coinvolto il tenente dei carabinieri Pasquale Striano, spunta un nuovo procedimento, questa volta a Bari. Scoperti oltre 6mila accessi abusivi. Migliaia di conti bancari sono stati spiati da un dipendente di Intesa Sanpaolo, ora licenziato in tronco e sotto inchiesta. Tra i nomi più noti tra quelli spiati - riporta Il Domani - i volti del governo: la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanché e Guido Crosetto. Si sono verificate proprio le cose che denunciava il direttore de il Giornale Sallusti in estate.

Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. L’inchiesta è della procura di Bari e arriva dopo mesi in cui di spiate, hackeraggi e dossieraggi l’Italia ne ha visti molti. Secondo quanto riporta ancora Domani, tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi. E la mole degli accessi “sarebbe enorme”. Nell’elenco – assolutamente parziale – ci sono i nomi già detti ma anche quello di Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, governatori come Michele Emiliano e Luca Zaia, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.