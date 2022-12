Dresda, uccide la madre e si barrica in un centro commerciale con due ostaggi

Dresda, uomo uccide la madre e si barrica in un centro commerciale con due ostaggi. Arrestato

Mattinata di terrore nel centro di Dresda, conclusa grazie alla polizia che, nella tarda mattina, ha messo in sicurezza l'area e arrestato un uomo armato che aveva preso diversi ostaggi.

L'uomo, un quarantenne, ha prima ucciso la madre, una donna di 70 anni, in un appartamento in un condominio del quartiere di Dresda-Prohlis. Quindi si è precipitato in una stazione radio nel centro della città dove avrebbe sparato a una porta tagliafuoco ma senza riuscire a entrare nell'emittente. Poi è fuggito in un centro commerciale e si è rintanato in una farmacia.

Lì ha preso in ostaggio due persone (una donna e un bambino), ma intorno alle 12:30 le forze speciali di polizia hanno avuto la meglio sul sequestratore. L'uomo, un tedesco, è stato ferito, ma i suoi ostaggi liberati e rimasti illesi. Secondo il resoconto della polizia, l'uomo soffrirebbe tra l'altro di disturbi mentali.