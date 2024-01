Due donne morte in case diverse nell'Agrigentino: ipotesi duplice omicidio

Due donne morte in case diverse nell'Agrigentino, una carbonizzata e l'altra in un lago di sangue. ipotesi duplice omicidio

Due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse di Naro. Una, in vicolo Da Vinci, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza. Un'altra, in una residenza diversa in cortile Avenia, è stata invece ritrovata, in un lago di sangue, priva di vita. Verosimilmente si è trattato di un duplice omicidio. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto stanno arrivando anche i pubblici ministeri.

Servirà del tempo per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto a Naro. in paese circola la voce di due sospettati per i fatti di questa notte, verosimilmente qualcuno è stato già portato in caserma ma non vi sono conferme istituzionali.