É morto suicida Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex tronista di "U e D"

Manuel Achille Vallicella è morto. Il mondo dello spettacolo è sotto choc. Il tatuatore ed ex tronista di "Uomini e Donne" si è tolto la vita

L'ex tronista di "Uomini e Donne" e tatuatore, Manuel Achille Vallicella è morto a 35 anni. A dare la notizia sono stati l'amico deejay Enrico Ciriaci e il blogger Amedeo Venza che su Instagram ha scritto: "Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma non ho parole Rip". Tre anni fa aveva perso sua mamma, alla quale era legatissimo.

Manuel Achille Vallicella si è tolto la vita, come confermato dal sul amico e blogger Amedeo Venza. Nel 2019, Manuel aveva perso la mamma, un dolore devastante per il giovane che nel giorno del suo 35esimo compleanno, il 9 gennaio, aveva ringraziato coloro che si erano ricordati di lui e aveva aggiunto: "E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me".

La morte della madre è stato un dolore mai superato da Manuel

La donna si è spenta nel febbraio 2019, dopo aver affrontato una malattia, come aveva dichiarato anche Manuel Achille Vallicella che anche su Facebook parlava dell'immensa forza di sua madre nell'affrontare ogni momento di questo percorso. In più occasioni Manuel aveva esternato sui social i suo sentimenti, parlando di quanto sentisse la mancanza di sua madre: "E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…" scriveva su Instagram, pubblicando una foto che li ritraeva insieme.

Il percorso di Manuel a Uomini e Donne nel 2016

È stato uno dei protagonisti più amati del dating show di Canale 5, dove nel 2016 aveva iniziato a corteggiare Ludovica Valli, la quale però non aveva ricambiato il suo interesse, nonostante avessero condiviso dei bei momenti insieme.

La scelta ricadde su Fabio Ferrara e Manuel, visibilmente dispiaciuto dalla decisione della tronista, lasciò lo studio sottolineando quanto fosse preso da lei e rimarcando il fatto che non avrebbe cercato consolazione in un'altra ragazza: "Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo".

Visto il successo che riscosse la presenza di Vallicella in studio, Maria De Filippi gli propose di salire sul trono e lui accettò. Il percorso, però, durò poco, solo qualche settimana, poi decise di ritirarsi e riprendere le sue abitudini, allontanandosi dal mondo dello spettacolo.