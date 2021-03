“E pure Arcuri se lo semo levato dai...”, l'addio dei social all'uomo di Conte

Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri è stato rimosso dall’incarico. Al suo posto il generale Francesco Paolo Figliuolo. Sui social molti utenti hanno accolto la notizia con soddisfazione e la solita ironia spietata. “Arcuri rimosso, Sarkozy condannato per 3 anni. Un inizio di marzo scoppiettante”, scrive 'l’Interista tradizionalista'. “Se Draghi avesse silurato anche Speranza sarebbe stato perfetto”, scrive invece Eme Paronzini.

“E pure #Arcuri se lo semo levato dai coglioni”, twitta Andrea Cerri. Arcuri è stato “preso in giro” anche da

+Europa, in passato entrato in polemica con il commissario per i prezzi calmierati delle mascherine. Arcuri definì “liberisti da divano” coloro che criticavano questa scelta (come il partito della Bonino). Ieri sul proprio profilo Twitter, +Europa ha pubblicato un’immagine dell’ex commissario con la scritta “Ciao Arcuri, liberisti da divano te salutant”.

Matteo07294851 scrive “Ciao Arcuri mettete le primule nei vostri cannoni”.

Ciao Arcuri🌈mettete le primule nei vostri cannoni💚 pic.twitter.com/yov72CQs0B — M🧱at🧱te🧱Q🧱rst💉📡6G🇯🇲🇸🇷🇿🇼🇳🇱🇪🇹 (@Matteo07294851) March 1, 2021

