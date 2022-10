Come vedere l'eclissi di sole di oggi 25 ottobre 2022

Si tratta di una eclissi parziale, non si farà notte di colpo, ma lo spettacolo è assicurato

L'eclissi di sole di oggi 25 ottobre 2022 sarà visibile a partire dalle 11:25 circa, toccherà il culmine alle 12.21, momento nel quale il Sole sarà quasi completamente oscurato, e terminerà alle 13.19. Si tratta di una eclissi di Sole parziale, il cui culmine sarà raggiunto nel cuore della Russia, esattamente nella Siberia centrale. In Italia sarà parziale, con una percentuale di diametro solare coperto che andrà dal 29% circa del nord Italia, al 22% circa del sud.

Ce lo spiega l'astrofisico Romano Serra “Dalla Terra vedremo che il Sole non sarà completamente oscurato, ma sarà comunque sufficiente per osservare il fenomeno in modo evidente. L’eclissi inizierà verso le 11:20, avrà il suo massimo circa un’ora dopo e terminerà alle 13 e 15 circa".

Come vedere l'eclissi di Sole parziale

Per vedere l'eclissi solare gli esperti sconsigliano i filtri "fai da te" e anche l'esposizione diretta, a occhio nudo, perchè entrambe le azioni possono provocare danni permanenti agli occhi.

Bisogna dotarsi di occhiali con filtri solari specifici reperibili online o da ottici e negozi specializzati, fino agli occhiali da saldatore dal ferramenta, e ai filtri in mylar venduti in fogli da ritagliare a piacimento. Oppure, si potrà osservare il fenomeno proiettando l’immagine su di una superfice.

“Curiosa sarà l’osservazione dell’eclissi parziale di Sole che si ottiene usando una comune ramina, oggetto che usiamo in cucina, posta sopra un piano con sopra un foglio di carta. I fori della ramina si comporteranno come un foro stenopeico (dal greco stenos opaios, dotato di uno stretto foro). Si tratta di un foro, sufficientemente piccolo, che si pratica sulla parete di una camera oscura, per vedere proiettata, sulla parete opposta, l'immagine di ciò che esiste, esternamente, di fronte al foro. E quindi si potrà osservare il disco della ramina che delimita tante immagini del Sole con una piccola porzione scura a forma a falce. Ecco che quella porzione scura sarà la Luna. Non va trascurato il fatto che nei pressi ci sarà il pianeta Venere. Tuttavia questo pianeta non sarà visibile a causa della grande luminosità del cielo” spiega l'astrofisico Serra.