Eclissi lunare 19 novembre 2021, sarà parziale e la più lunga in 580 anni

Eclissi lunare 19 novembre 2021, durata record di oltre tre ore e mezza, ma purtroppo in Italia non sarà chiaramente visibile: arriverà a partire dalle 7 mattutine

Domani 19 novembre, nella mattinata, si verificherà un'eclissi lunare parziale che sarà la più lunga in 580 anni. Un appuntamento raro in quanto il momento in cui la Luna entrerà nel cono d'ombra della Terra avrà una durata record, di oltre tre ore e mezza dice la Nasa (3 ore, 28 minuti e 23 secondi). In Italia purtroppo non sarà chiaramente visibile a causa della fascia orario in cui si verificherà: dalle 7 alle 10 di mattina. Secondo gli astronomi, al Nord sarà possibile scorgerla, e forse in alcune regioni del Centro, ma non al Sud. Lo spettacolo invece sarà visibile in tutto il Nord America, compresa l'Alaska e le Hawai e anche in Russia.

Si parla di esclissi parziale perché il nostro satellite risulterà oscurato al 97%, ma si può sicuramente immaginare uno scenario suggestivo con la luna piena immersa nella luce rosso sangue proiettata dall'ombra della Terra. Solo una scheggia in basso a sinistra della luna rimarrà debolmente illuminata. Al momento dell'eclissi la luna sarà piena.

Secondo una antica credenza legata al Nord America la luna di novembre è la "Luna del Castoro", Beaver Moon, un nome assegnato dai nativi americani quando i castori erano particolarmente attivi in preparazione per l'inverno ed era tempo di mettere le trappole, per assicurarsene le pellicce in vista dei climi invernali.

Non appena eclissata la luna viene chiamata "luna di sangue" per via della colorazione rossastra/ruggine. Le eclissi lunari si verificano quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. Normalmente vediamo la Luna piena illuminata dalla luce che arriva direttamente dal Sole, ma quando la Terra blocca quella luce, un'ombra attraversa la superficie lunare. Durante le eclissi lunari totali e parziali quasi tutta la faccia della luna viene invasa da quell'ombra, ma alcuni raggi solari che passano attraverso l'atmosfera terrestre possono tingersi di rosso e bagnare la luna di una tonalità ambrata.

Le eclissi lunari, più visibili di quelle solari, possono essere viste ovunque sul lato notturno della Terra. Sia le eclissi lunari che le solari si verificano di solito entro un paio di settimane l'una dall'altra. Un'eclissi solare totale si profila il 4 dicembre, ma la totalità sarà visibile solo a chi si trova nell'Oceano meridionale o in Antartide.