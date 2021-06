Elena, precipitata dal balcone a Ibiza. Fidanzato incastrato dalle telecamere

Elena, precipitata dal balcone a Ibiza. Fidanzato incastrato da immagini

Il mistero della morte di Elena, la 21enne precipitata dal balcone dell'hotel in cui alloggiava col fidanzato ad Ibiza, lo scorso 3 giugno nel cuore della notte è stato svelato. Decisive le telecamere piazzate proprio davanti alla struttura. Ad ucciderla è stato il suo compagno Kamil, di cinque anni più grande di lei. Le immagini - si legge sul Corriere della Sera - non lasciano dubbi agli inquirenti, si è trattato di omicidio-suicidio. La registrazione mostra il precipitare prima di Elena, poi di Kamil, dodici secondi più tardi.

Le autopsie hanno escluso un innesco, nel delitto, derivato da alcolici o droghe. I due non sono quindi precipitati insieme dopo una collutazione. Anche Kamil abitava a Barcellona e nel suo appartamento si ambienta un mistero: il pc di Elena - prosegue il Corriere - era su una scrivania e un amico del ragazzo lo avrebbe fatto sparire, forse per errore, magari convinto fosse dello stesso Kamil, con l’obiettivo di consegnarlo ai genitori i quali sono rimasti in Marocco, nella natia Casablanca, delegando lo straziante iter burocratico a un avvocato, ma per ora del computer non c'è traccia.