A Ibiza non ci sopportano più. Alba Parietti: "L'isola è ormai anti-italiani"

Ibiza è finita al centro della cronaca italiana per diversi episodi che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Dalla sparatoria in una villa, con tanto di fuga, all'omicidio suicidio di una giovane 21enne, precipitata dall'hotel in cui alloggiava con il suo fidanzato. L'isola spagnola è finita nel mirino per il comportamento di alcuni italiani. Sulla nomea non troppo bella che si portano dietro alcuni connazionali, dice la sua Alba Parietti, che sull'isola ci fa le vacanze estive da 40 anni. "È un luogo meraviglioso che ha anche un lato oscuro. E devo ammettere - spiega la showgirl al Messaggero - che spesso siamo noi italiani a risvegliarlo. Ne ho visti tanti arrivare e comportarsi con arroganza e prepotenza. Sta crescendo un sentimento anti italiano. E le persone che lavorano da anni qui, facendo un ottimo lavoro soprattutto nella ristorazione, sono molto tristi. Pochi che delinquono rovinano la reputazione di tutti gli altri. Quando diamo dei ladri agli immigrati, ricordiamoci che nel mondo c'è qualcuno che fa lo stesso con noi".

Intanto, si è costituto alle autorità spagnole Michele Guadagno, il 35enne napoletano ritenuto l'autore della sparatoria in una villa di Ibiza in cui è rimasto gravemente ferito Antonio Amore, 28 anni, anche lui originario del capoluogo partenopeo. Secondo quanto riferito dagli stessi investigatori della Guardia Civil,-prosegue il Messaggero - Guadagno, dopo aver fatto perdere le sue tracce, avrebbe trascorso le ore successive a tentare di trovare un mezzo che gli permettesse di lasciare l'isola. Quando, però, si è reso conto che le autorità avevano bloccato, con un cordone di sicurezza, ogni possibile via di fuga, ha deciso di arrendersi e di consegnarsi spontaneamente. Ancora avvolta nel mistero, invece, la vicenda di Ilaria, la giovane 21enne precipitata dal quarto piano di un hotel. L'ipotesi più accreditata è omicidio-suicidio, il suo fidanzato l'avrebbe uccisa e poi si sarebbe buttato giù anche lui, ma le indagini sono ancora in corso.