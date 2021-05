Elezioni Roma: Carlo calenda fa sul serio: "Sindaco per i prossimi 10 anni"

"Mi sono candidato a Roma perché ritengo che non è vero non sia governabile. Ma è un lavoro lungo, ci vogliono mesi, e per questo sono partiti già da tempo nel giro dei territori cittadini. Con 27 gruppi di lavoro abbiamo affrontato i problemi cittadini, a partire da rifiuti, trasporto e decoro".

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, presentando la sua campagna elettorale "Io voglio fare il sindaco - ha aggiunto - e per farlo serve un grande programma e un rinnovamento radicale della classe dirigente cittadina. Il mio slogan è 'Roma sul serio', perché noi vogliamo fare sul serio. L'Assemblea Capitolina da anni è in mano ai sindacati delle municipalizzate. Manderò il mio curriculum ai romani, perché puoi avere il programma migliore del mondo, ma se non hai mai svolto ruoli amministrativi non lo realizzi". Calenda poi ha aggiunto: "Il mio è un impegno per 10 anni, due mandati, perché non bastano 5 anni per rilanciare la città".