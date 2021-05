Elezioni Roma: Carlo Calenda rischia una denuncia per pubblicità ingannevole"

Elezioni Roma, il Codacons pronto a denunciare Carlo Calenda se invierà ai cittadini romani un curriculum ingannevole, fuorviante e privo di indicazioni circa i fallimenti registrati dal leader di Azione come Ministro e come manager. Lo afferma il Codacons, dopo l’iniziativa annunciata da Calenda circa l’invio del suo cv ai cittadini.

"Vigileremo con la massima attenzione su eventuali documenti che il candidato sindaco manderà ai romani, consapevoli che i cittadini hanno diritto alla massima trasparenza per effettuare scelte elettorali consapevoli – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il curriculum di Carlo Calenda dovrà contenere tutti i fallimenti registrati dallo stesso come Ministro dello sviluppo economico e come manager. Solo per fare qualche esempio, la sua disastrosa gestione dell’Interporto di Nola e le enormi perdite subite dalla società, i suoi clamorosi fallimenti come Ministro sui dossier Almaviva, Fincantieri, Alitalia, Ilva, IIA, Mercatone Uno, Blutec, K-Flex, i 162 tavoli di crisi aziendale aperti al ministero dello Sviluppo Economico e abbandonati da Calenda, i 180mila lavoratori lasciati a se stessi".

"Se Carlo Calenda ometterà tali informazioni, provvederemo noi ad inviarle ai romani, e lo denunceremo per pubblicità ingannevole", conclude il Codacons.