Elezioni, scrutatori rifiutano per paura del virus. Seggi a rischio, boom di no

Mancano pochi giorni alle elezioni Regionali e al Referendum per il taglio dei parlamentari, ma c'è un grosso problema, non si trovano gli scrutatori, i seggi sono a rischio. Nonostante tutte le precauzioni del caso - si legge su Libero - sono in tanti a non voler esporsi al rischio contagio da Coronavirus, visto che si troveranno di fronte a centinaia e centinaia di persone.

Solo a Savona ci sono state 55 lettere di defezione su 244 totali. Non va meglio a Palermo, in 600 hanno detto "no grazie", stesso discorso a Bari, dove manca la metà dei presidenti di sezione. Problemi anche a Roma, dove il Campidoglio è stato costretto ad emettere tre richieste "urgentissime" per reperire scrutatori. E' iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per trovare volontari, ma non sarà facile, in tanti hanno paura del virus.