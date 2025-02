Lorenzo Rovagnati, l'elicottero sarebbe precipitato in verticale. Non c'è neanche la scatola nera

Incidente aereo a Parma: l'elicottero di Rovagnati schiantato in verticale

L'elicottero che si è schiantato a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, sarebbe precipitato in picchiata, causando la morte di tre persone, tra cui il 41enne Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonima azienda di salumi. L'incidente sarebbe avvenuto dopo un tentativo di decollo fallito, a circa 200 metri dall'eliporto privato della famiglia Rovagnati. Nell’impatto hanno perso la vita anche i due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, sbalzati fuori dal velivolo.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, l'elicottero avrebbe cercato di salire sopra una fitta nebbia, quando un malfunzionamento, forse un guasto, avrebbe causato la caduta. I rilievi sul luogo dell’incidente sono ancora in corso, con il supporto dei Ris e dei carabinieri. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno esaminato il relitto e i resti rinvenuti nell'area per raccogliere elementi utili. Tuttavia, i dati del registratore di volo (la “scatola nera”) non saranno disponibili, poiché l'elicottero coinvolto non era equipaggiato con tale dispositivo, la cui installazione non è obbligatoria per il tipo di velivolo.