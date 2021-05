Elon Musk: "Ho la sindrome di Asperger". La rivelazione al Saturday Night Live

Elon Musk ha la sindrome di Asperger. A rivelarlo al mondo è stato proprio il fondatore di Tesla conducendo una puntata speciale del Saturday Night Live. Geniale, di successo e originale, ora Musk ha rivelato - si legge su Repubblica - un’altra caratteristica, che in un certo senso riassume le prime tre: soffre della sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico soprannominato “il gene del genio” perché sarebbe stato diagnostico, o perlomeno sospettato, in numerose grandi menti del passato e del presente. Alle quali adesso si aggiunge ufficialmente la sua. "Non ho sempre una grande varietà di intonazioni nel modo in cui parlo, il che mi dicono sia un vantaggio per far ridere", ha annunciato Musk, «e comunque stasera passerò alla storia come il primo a presentare Snl con l’Asperger».

Musk tuttavia - prosegue Repubblica - ha fatto la sua rivelazione durante il programma e ci è tornato su con varie battute autoironiche. "Lo so che a volte dico o posto cose strane", ha continuato nel monologo iniziale. "Se ho offeso qualcuno, voglio solo dire che ho reinventato le auto elettriche e sto spedendo l’uomo su Marte con un’astronave: pensavate fossi un tizio normale con cui rilassarsi?". La sindrome di Asperger è spesso tipico di individui dotati di un talento fuori dal comune, portando molti a ipotizzare una relazione tra l’Asperger e la genialità. Gli “Aspie”, come li chiama l’Urban Dictionary, dizionario dello slang, comprenderebbero Michelangelo e Mozart, Newton e Benjamin Franklin, Darwin e Einstein, Andy Warhol e Steve Jobs, Bob Dylan e Greta Thunberg. “L’Asperger è un superpotere” ha detto quest’ultima. Elon Musk sembra d’accordo.