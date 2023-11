Emergenza meteo in Molise: venti a 140 km/h, scuole chiuse e strade bloccate

Maltempo: raffiche a 140km all'ora in Molise

È ancora allerta meteo in Molise, che nella notte ha registrato venti molto forti e precipitazioni diffuse, causando innumerevoli disagi nella regione. Secondo i dati della stazione meteorologica di Meteo in Molise, alcune aree hanno registrato raffiche di vento che hanno superato i 140 chilometri all'ora. In particolare, a Baranello (Campobasso), le raffiche hanno raggiunto i 145 km/h, mentre a Trivento si sono attestate a 136 km/h. In altre parti della regione, la velocità del vento ha superato i 100 km/h.

Il meteorologo Gianfranco Spensieri ha commentato: "Oltre le peggiori aspettative". L'evento ha causato il ribaltamento di alberi, detriti, cartellonistica e tegole, mentre la caduta di rami ha reso inaccessibili diverse strade provinciali. Tra i comuni maggiormente colpiti vi è Casacalenda, dove la sindaca Sabrina Lallitto ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, oltre al cimitero comunale, per motivi di sicurezza. Anche la Statale 87 è rimasta chiusa al traffico a causa della presenza di alberi caduti. Al momento, sono in corso controlli per valutare la percorribilità delle strade interessate.