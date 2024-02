Entra armato e con un pitone al collo, paura in pizzeria a Como: "Fatemi bere"

Entra armato di pistola e con un pitone al collo in pizzeria a Como, individuo sotto effetto dell'alcol fermato dai carabinieri

Momenti di terrore (e un po’ di confusione) a Casnate con Bernate, in provincia di Como. Un individuo si è presentato in una pizzeria del posto accompagnato da due cani di taglia considerevole, tenuti al guinzaglio, e con un pitone avvolto al collo. L'uomo, visibilmente alterato e presumibilmente sotto l'influenza dell'alcol, ha richiesto una bevanda alcolica al personale del locale.

La cameriera e il proprietario hanno rifiutato di servirgli alcolici, invitandolo gentilmente ad abbandonare il locale. Tuttavia, l'uomo, un residente della zona di 48 anni, ha reagito in modo aggressivo alla richiesta e ha minacciato di tornare armato. Poco dopo, ha fatto ritorno alla pizzeria con una pistola in mano, minacciando la cameriera.

Fortunatamente, uno dei clienti presenti è riuscito a dissuadere l'individuo, mentre è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno identificato l'uomo, procedendo poi a perquisire la sua abitazione. Qui è stata rinvenuta l'arma, una pistola simile a quelle utilizzate dalle forze di polizia, ma priva del tappo rosso identificativo.

L'arma è stata sequestrata e l'uomo, già con precedenti penali, è stato denunciato a piede libero per minacce e porto abusivo di armi. È stato inoltre accertato che il possesso del pitone non violava alcuna normativa in materia di animali esotici.