Erba, il 41% degli italiani vuole vederci chiaro: sì alla riapertura del caso

Il caso giudiziario della settimana: si riapre su Rosa e Olindo? Il sondaggio

Continua a tenere banco nel dibattito mediatico il caso della strage di Erba, dopo che- solo qualche settimana fa- la Corte di appello di Brescia ha accolto la richiesta di revisione del processo che portò alla condanna all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi per il quadruplice omicidio del 2006. Affaritalianit.it ha pubblicato in antemprima l'istanza di revisione del processo , scritta dal sostituto Procuratore Generale di Milano Cuno Tarfusser, analizzando punto per punto tutti "i nodi" che non tornano dietro le accuse che hanno portato Olindo e Rosa alla pena dell'ergastolo. Da Mario Frigerio considerato testimone inattendibile alle prove fotografiche, fino all'audio "compromesso".

LEGGI LE CINQUE PUNTATE DI AFFARI SUL CASO ERBA:

Ora Termometro Politico ha chiesto direttamente agli italiani che cosa pensassero della possibile riapertura del processo nei confronti della coppia di coniugi Rosa e Olindo. Nel sondaggio emerge che il parere degli intervistati è abbastanza concorde: “Anche se non ho certezze, penso che sia giusto fare piena chiarezza, ci sono molti punti oscuri nella storia”, è la risposta data dal 41,2%. In maniera opposta, solo il 7,4% li ritiene colpevoli “senza ombra di dubbio”. Ecco qui i dati nel dettaglio: