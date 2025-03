Difesa comune ed esercito, ma quanto guadagna un militare? Tutti i numeri

Esercito, quanto guadagna un militare? Dipende da grado, esperienza, anni di servizio e altri fattori

Mentre in Europa si parla di nuova "corsa al riarmo" chi ha intenzione di intraprendere la carriera militare si starà domandando quanto guadagna un membro dell'esercito italiano. Ecco la retribuzione non è fissa, ma varia in base all'esperienza, formazione, mansione, grado e anzianità di servizio insieme ad altri fattori.

I militari si dividono nelle seguenti categorie:

Graduati: i volontari in servizio permanente (VSP)

i volontari in servizio permanente (VSP) Sottufficiali: i militari che scelgono se diventare marescialli o sergenti

i militari che scelgono se diventare marescialli o sergenti Ufficiali: i militari ripartiti in ufficiali generali, ufficiali superiori e ufficiali inferiori

i militari ripartiti in ufficiali generali, ufficiali superiori e ufficiali inferiori Militari di truppa: i militari di leva e gli allievi delle scuole militari, delle accademie e gli allievi marescialli in ferma. Sono compresi anche i volontari in ferma prefissata

Stando ai dati di Indeed lo stipendio medio annuale di un militare è di circa 17.712 euro. I generali di corpo d'armata, il grado più alto all'interno dell'Esercito, hanno un stipendio di 9.500 euro al mese lordi. Per i gradi di capitano, tenente, sottotenente e luogotenente lo stipendio va da 25mila a 27.600 euro l'anno.

I graduati tra sergenti e marescialli hanno una retribuzione annua fino a circa 25.700 euro all'anno mentre i gradi più bassi non superano i 22mila euro lordi all'anno, escluse indennità e tredicesima.



I volontari in ferma prefissata di un anno ricevono uno stipendio di 800 euro. Per chi sceglie di prestare servizio nei reparti degli alpini c'è una maggiorazione di 50 euro al mese.

Alla retribuzione mensile si aggiungono altre entrate come straordinari o indennità forfettaria di impiego e di guardia e l'assegno funzionale in base all'anzianità di servizio. Quest'ultimo viene erogato per 12 mensilità fino al raggiungimento del 17esimo, 27esimo e 32esimo anno di servizio con un incremento lordo variabile in base a grado e qualifica.

L'indennità accessoria finanziata con il FESI (fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali), che viene corrisposta in prossimità dell'estate per ogni giornata di servizio effettuata nell'anno precedente, arriva fino a circa 650 euro.

Infine, ai militari che partecipano a missioni all'estero spetta un'indennità il cui importo aumenta in base alla diaria. A seconda del Paese di destinazione, si parte da 100 euro fino ad arrivare anche fino a 4.000 euro in più al mese.