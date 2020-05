Esselunga moltiplica gli investimenti sul format sperimentale "La Esse"

Esselunga moltiplica gli investimenti sul format La Esse

A seguito del successo dei negozi di vicinato durante l’emergenza Covid-19, il management di Esselunga moltiplica gli investimenti sul format sperimentale di prossimità La Esse, dopo la prima apertura a Milano in Corso Italia. Sempre a Milano, La Esse aprirà in via Arco, via Melchiorre Gioia, in zona Magenta e in prossimità di piazza Piola. Come nel primo store di Corso Italia, anche nei prossimi negozi La Esse, vi saranno bar dotati di servizio d'asporto e di totem digitale per effettuare le ordinazioni. Saranno disponibili, inoltre, i locker per ritirare la spesa effettuata online. Si potranno scegliere i prodotti direttamente tra gli scaffali del punto vendita senza casse, tramite pagamento automatizzato e con riconoscimento automatico dei prodotti selezionati attraverso un sistema apposito. Il ceo Sami Khale al Corriere: “Terremo il passo, anche con gli urban store a insegna La Esse. Abbiamo investito nelle persone inserendo 500 lavoratori interinali. Ogni supermercato che Esselunga apre dà lavoro a 150-200 persone. Anche questo è un segnale di fiducia per la ripartenza”.

Nuove aperture in diverse città italiane

Il gruppo da 8,1 miliardi di ricavi e 161 supermercati ha investito 300 milioni di euro nel 2019 e ha in programma nuove aperture anche in città dove non era ancora presente, tra queste: Genova, Mantova e Livorno.