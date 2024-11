Ethan restituito alla mamma, il piccolo era stato rapito dal padre 81 giorni fa in Puglia e portato negli Usa

Ethan è stato restituito alla mamma, 81 giorni fa il padre lo aveva rapito

La mamma del piccolo Ethan, che ha quasi nove mesi, può finalmente tirare un sospiro di sollievo, suo figlio è tornato a casa. Il bimbo era stato rapito durante una vacanza in Puglia da suo padre e i due avevano fatto perdere le loro tracce. Dopo 81 giorni il lieto fine, il bimbo è stato rintracciato negli Usa e riconsegnato alla madre che si trova in California. "Sono felicissima, non vedo l'ora di poterlo riabbracciare. Non ci posso neanche credere". Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan, ha atteso tanto questo abbraccio con il figlio. L'uomo - riporta Il Corriere della Sera - aveva portato via con l'inganno il bimbo con l'intenzione di prendersene cura da solo.

Oggi quell'abbraccio è diventato realtà: "Il bimbo è nelle braccia della madre!", il messaggio ricevuto dalla Farnesina dalla console d'Italia a Los Angeles. "Già riabbracciarlo e dirgli quanto gli voglio bene sarà bellissimo, come vederlo sorridere, vederlo gattonare, non l'ho ancora visto gattonare. Vedere i suoi progressi, i suoi dentini nuovi... sarà tutto bellissimo", aveva detto la donna in un'intervista al Tgr Campania. Il papà del piccolo Ethan, Eric Howard Nichols, si era trasferito in Italia 14 anni fa e faceva lezioni private di inglese. L'uomo è stato inseguito dalle autorità per quattro Stati, a partire dall'Ohio. Ora il piccolo Ethan sarà affidato in via esclusiva alla mamma e i due potranno tornare in Italia a Piano di Sorrento dove vivono.