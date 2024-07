Etna, cenere vulcanica rende la pista inagibile: chiusi due settori aeroporto

Etna, la cenere vulcanica rende la pista inagibile: chiusi due settori dell’aeroporto

Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. "La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze", dice Sac. "Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti", dice Sac.

Guarda qui sotto le eruzioni di Etna e Stromboli

The images of Mount Etna's eruption today, July 4th, 2024, are incredible. Sicily, Italy 🇮🇹



📍 Sicily, Italy 🇮🇹

July 4, 2024

🚨 Etna and Stromboli volcanoes are just over 65 miles apart as the crow flies.



Today, Mount Etna, Sicily - Italy 🇮🇹 is experiencing a very strong eruptive activity, which is beginning to affect air traffic as well.pic.twitter.com/KHLUZnRxqc — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 4, 2024

Stromboli: Curcio convoca comitato operativo Protezione civile

La Protezione civile e' in allerta per lo Stromboli, il vulcano eoliano in intensa e violenta attivita'. Il capo del dipartimento Fabrizio Curcio ha convoca per le 9 il Comitato Operativo di per coordinare e organizzare le azioni di prevenzione, monitoraggio e tutela della popolazione sull'isola.

Ieri la Protezione civile aveva dichiarato l'allerta rossa per il vulcano, e di conseguenza la fase operativa di preallarme. Persiste, infatti, una situazione di "potenziale disequilibrio del vulcano". Vengono rafforzati, il sistema di monitoraggio dello Stromboli e lo scambio di informazioni tra la comunita' scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Con il passaggio alla fase operativa di preallarme si attiva il livello locale di protezione civile presso il Centro Operativo Avanzato - Coa, che sara' supportato da esperti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, garantendo il raccordo con le strutture operative impegnate.