Etna in eruzione, immagini spettacolari ma anche danni all’agricoltura

Etna in eruzione, 10 febbraio 2022. Foto di Salvatore Allegra per agenzia LaPresse.

Eruzione dell’Etna, 10 febbraio 2022: le foto

Nella giornata di giovedì 10 febbraio si è fatta via via più intensa l’attività esplosiva del cratere di sud-est dell'Etna. A darne notizia è stato l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha spiegato come la sorgente fosse situata a una profondità di circa 3 mila metri sopra il livello del mare.

Verso sera l'Etna ha incrementato la sua attività, con tre flussi di materiale piroclastico dallo stesso cratere, con i primi due che hanno percorso centinaia di metri in direzione della Valle del Bove, mentre il terzo si è diretto a sud, ma sempre percorrendo alcune centinaia di metri. La nube eruttiva si è alzata per una decina di chilometri circa. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto il valore massimo alle 22 della stessa sera.

Etna in eruzione, 10 febbraio 2022. Foto di Angela Platania dall’agenzia Ipa



Tra preoccupazioni e suggestioni, l’Etna ci ha offerto delle immagini spettacolari della propria attività (guardale nella gallery), ma sta anche creando molti disagi, denunciati, fra gli altri, da Coldiretti.

Etna in eruzione, 10 febbraio 2022. Foto di Angela Platania dall’agenzia Ipa



Etna, Coldiretti: “Dopo un anno di cenere sulle campagne, i costi sono insostenibili”

Dopo la ripresa dell’attività stromboliana dal cratere di sud-est, a pochi giorni dall’anniversario della prima forte eruzione, quella del 16 febbraio 2016, la Coldiretti ha lanciato un doppio allarme. Da una parte, un anno di cenere sulle campagne ha provocato paura, danni alle coltivazioni, costi aggiuntivi e disagi per la pulizia straordinaria delle strutture aziendali, delle canalette di scolo e delle strade rurali.

Dall’altra, si ha un'ulteriore dimostrazione che non si tratta di una emergenza ma di un cambiamento strutturale del comportamento del vulcano, che necessità di un nuovo approccio nella prevenzione e nell’azione di salvaguardia degli imprenditori agricoli, si cui gravano i costi sempre più frequenti e onerosi delle pulizie straordinarie.

Anche Bronte, la città del pistacchio per antonomasia, è stata coperta nel corso della notte tra il 10 e l’11 febbraio da una spessa coltre di cenere vulcanica, tanto che il sindaco Pino Firrarello ha emanato un'ordinanza per "limitare i pericoli” vietando la “circolazione di motoveicoli, ciclomotori e, comunque, di tutti i veicoli a due ruote nel centro abitato e su tutte le strade di proprietà del Comune fino alla cessazione dei pericoli costituiti dalla presenza di cenere vulcanica sulla sede stradale".

Etna in eruzione, 10 febbraio 2022. Tramonto sull'Etna innevato, 16 gennaio 2022. Foto di Angela Platania dall’agenzia Ipa



Le fotografie contenute nella gallery sono state selezionate da Sara Perinetto per Affaritaliani.it e scattate da Angela Platania per agenzia Ipa. L'immagine di copertina dell'articolo è invece stata scattata da Salvatore Allegra per agenzia LaPresse.