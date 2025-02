Europa, Trump fa sul serio: "Presto dazi al 25%". Schlein: "Meloni dica da che parte sta"

Usa, Trump: "Sui prodotti europei presto dazi al 25%"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i prodotti europei saranno "presto" soggetti a dazi del 25%. "Abbiamo preso la decisione, e la annunceremo a breve", ha detto Trump, il livello al quale anche i prodotti canadesi e messicani dovrebbero essere tassati dall'inizio di aprile.

Il presidente americano "non ferma" i dazi del 25% sui beni di Messico e Canada ma li sposta ad aprile. Lo ha affermato lui stesso durante la sua prima riunione di gabinetto aggiungendo anche che il calo degli attraversamenti illegali della frontiera con gli Stati Uniti da quando è entrato in carica "non gli impedisce" di imporre le misure ma queste scatteranno non più il 4 marzo bensì il 2 aprile.

"Il 2 aprile per tutto", ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista che chiedeva chiarimenti su quando entreranno in vigore i dazi su Messico e Canada. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha poi detto, "Abbiamo la pausa relativa al fentanyl", riferendosi alle tariffe in sospeso che Trump ha minacciato di imporre a Messico e Canada. "Devono dimostrare al presidente di averlo soddisfatto a questo proposito. Se lo hanno fatto, darà loro una pausa", ha detto.

Dazi, Schlein: "Trump annuncia guerra commerciale a Ue, Meloni che parte sta?"

"Trump annuncia dazi per il 25% per l'Unione Europea: una guerra commerciale che pagheranno imprese e lavoratori italiani. E' finito per Giorgia Meloni il tempo dei tentennamento, deve scegliere che parte stare". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera.

"Dopo il silenzio imbarazzante di questi giorni di attacchi di Trump su Unione Europa e Ucraina, ora dica da che parte sta perché questa guerra commerciale saranno imprese, lavoratrici e lavoratori a pagarla".