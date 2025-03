Fabrizio Corona: "Il Papa è morto. Se esce un video in cui parla mi ritiro per sempre”, l'autogol dell'ex re dei paparazzi

“Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo. Io mi ritirerò a vita, questa immagine non uscirà mai perché il Papa è morto“. Fabrizio Corona, ex rei dei paparazzi, nei giorni scorsi ha insinuato il dubbio che Papa Francesco fosse già morto. Notizia smentita proprio questo weekend: ieri Bergoglio si è mostrato per la prima volta davanti ai fedeli da quando è iniziato il suo ricovero al Gemelli di Roma, circa un mese e mezzo fa.