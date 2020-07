Fabrizio Corona, party in casa con gli amici: ma è ai domiciliari

Agli arresti domiciliari fa una festa con cinque amici e musica alta fino a tarda ora, provocando le lamentele dei vicini e l'intervento dei carabinieri. Protagonista l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Milano.

''Già il 4 aprile scorso l'ex re dei paparazzi - si legge - era stato diffidato per aver più volte ricevuto in casa il suo personal trainer: in quel caso l'allenatore era stato multato per la violazione delle regole sul lockdown; Corona era invece stato ripreso dal Tribunale di sorveglianza per il rispetto delle prescrizioni sulla detenzione domiciliare. Anche in questo caso sarà il Tribunale a valutare gli accertamenti fatti dai carabinieri''.