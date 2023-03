Farinetti, Fico è un flop: mln bruciati, investitori nei guai e speculazione

Più FICO di Farinetti. La Disneyland mondiale del cibo a un passo dall’inceneritore che si è rivelato un flop e sta inguaiando chi ci ha investito

Un mondo “in armonia” quello di FICO Eatalyworld, a detta del patron Oscar Farinetti. La creatura dell’Oscar nazionale, delle Coop, degli enti locali e di tutta la corte dei miracoli di sinistra che gli ha steso tappeti rossi e spalancato porte, con 3 milioni di euro di perdite che si aggiungono a quelle degli anni precedenti, viaggia verso un “futuro radioso”. Non sono servite le migliaia di ore in tv dell’Oscar nazionale per rilanciare FICO.

Il parco, che non ha funzionato è stato implementato di nuove iniziative ma anche dell’ingresso a pagamento.

I risultati non si sono fatti attendere. Al posto dell’Ad Stefano Cigarini si vocifera dell’arrivo di Piero Bagnasco, attuale Ad della casa vinicola Fontanafredda, vicino a Farinetti che resta vincolato al progetto.