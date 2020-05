Fase 2 Veneto, Zaia: "Mascherina non obbligatoria all'aperto dal primo giugno"

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi una nuova ordinanza in vigore fino al 15 giugno, come il Dpcm. Tra le novita' piu' significativa scompare l'obbligo di indossare la mascherina, ad eccezione che nei luoghi pubblici o dove non e' possibile garantire il mantenimento delle distanze sicurezza. "Da lunedi' la mascherina la porti nei luoghi chiusi o dove c'e' assembramento, il che significa che quando vai a camminare non la usi, ma te la porti dietro che se incontri qualcuno la puoi indossare" ha spiegato il presidente nel corso del consueto punto stampa.

Fase 2: Zaia, nuova ordinanza per terme e centri estivi

La nuova ordinanza presentata oggi dal governatore del Veneto, Luca Zaia, prevede la riapertura dal primo giugno delle strutture termali e dei centri benessere e di tutti i sevizi per bambini e adolescenti (ad eccezione della fascia d'eta' 0-3). "Anche qui abbiamo risolto un vulnus del Dpcm - ha spiegato il governatore - dicendo che chi ha la gestione del centro estivo per bambini semplicemente notifica l'apertura della sua attivita' impegnandosi ad applicare le linee guida". Inoltre nella nuova ordinanza, ha poi precisato, e' previsto che "nell'area privata uno puo' organizzarsi la grigliata, ovviamente se non si e' tra conviventi deve esserci un minimo di salvaguardia e di distanza".

Food: morti noti ristoratori Veneto, per Zaia "annus horribilis"

"Per la ristorazione veneta, e trevigiana in particolare, quest'anno si dovra' ricordare come un vero annus horribilis. Alla crisi legata al lockdown per il coronavirus, si e' aggiunta anche la grave perdita di alcune delle figure piu' emblematiche che rappresentavano l'eccellenza in questo settore in cui erano dei veri fari guida. Oggi piangiamo anche Franco Menegaldo di Monastier e Luigi Cadamuro di Zero Branco". Queste le parole con cui il presidente Zaia commenta i nuovi lutti che hanno colpito il mondo della gastronomia veneta. "Conoscevo Franco Menegaldo da molto tempo - prosegue il 'governatore' - una figura che si impone nel nostro panorama regionale per essere stato un vero pioniere della ristorazione di pesce in terraferma, oltre che un oste appassionato, preparato e accogliente. Dopo quella di Arturo Filippini e di Tonino Palazzi, con la sua scomparsa si ingigantisce ancora di piu' la perdita di conoscenze e tradizioni legata a quella gastronomia affermatasi a livello internazionale dalle basi di una cucina locale in grado di portare i sapori poveri a livello di prelibatezze. Una vera arte, in cui Franco aveva portato il sacrificio del ciclista e quella dedizione veneta per il lavoro che avevano trasformato il suo locale da un secolare emporio di alimentari con osteria a un punto di riferimento conosciutissimo per gli amanti dei piatti di mare e non solo".

Coronavirus: Zaia, in Veneto ai primi luglio ultimi pazienti

"Si sta spegnendo, la coda ce la trascineremo fino giugno, primi di luglio, ma la curva ha preso una bella piega gia' del 10 di aprile qui in Veneto. Il nostro modello ci diceva gia' mesi fa che avremmo avuto gli ultimi pazienti ai primi di luglio e cosi' sara'". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaiacommentando i dati quotidiani diffusi dalla Regione Veneto. Restano ad oggi solo sette pazienti positivi in terapia intensiva e sette solo anche le nuove infezioni rispetto a ieri. Superata nella notte la soglia dei 1900 decessi dall'inizio dell'emergenza (1906).

Fase 2: Zaia, no ad apertura regioni a macchia leopardo

"Penso sia fondamentale non aprire a macchia di leopardo. Capisco la preoccupazione di qualche collega ma spero si possa aprire tutti assieme ma anche a livello europeo. Abbiamo la necessita' di aumentare li spostamenti e le relazioni". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).