Federica Pellegrini, ingiurie contro la Divina sul lungomare di Jesolo

Ingiurie a Federica Pellegrini sul lungomare di Jesolo. Il sindaco: "Gesto meschino"

"Federica Pellegrini e' un simbolo di impegno, costanza, abnegazione e passione. Tutti i successi che ha ottenuto nella sua carriera da nuotatrice e l'apprezzamento che ha ricevuto anche nei ruoli che ha ricoperto, e sta ricoprendo, fuori dalla vasca, sono tutti meritati. E' un esempio per i giovani, ma in questi anni ha lanciato messaggi importanti anche agli adulti". Cosi' il sindaco della Citta' di Jesolo, Valerio Zoggia, prende le difese della nuotatrice Federica Pellegrini, oggetto di ingiurie e offese nel lungomare di Jesolo a lei dedicato. "Siamo profondamente dispiaciuti per il gesto meschino che ha deturpato la targa apposta nel tratto di lungomare a lei dedicato. Un atto che manifesta solo la grande invidia di qualcuno nei confronti di Federica. I dipendenti di Jesolo Patrimonio hanno subito provveduto a rimuovere la scritta e le forze dell'ordine hanno gia' avviato le indagini per individuare i responsabili" conclude infine.

Cartelli contro Pellegrini: Zaia, inciviltà non risparmia nessuno

Cartelli ingiuriosi contro la nuotatrice Federica Pellegrini sono comparsi nella notte lungo l'arenile di Jesolo a lei dedicato. "L'incivilta' non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarieta'" ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.