Federico Asta, morto in un incidente stradale il pasticciere dei vip a 34 anni: stava portando dolci ai volontari dell'alluvione

Federico Asta, morto il pasticciere dei vip di Bologna: stava portando dolci ai volontari dell'alluvione

Era uno dei più noti pasticcieri di Bologna, aveva collaborare a grandi eventi ma con un cuore grande che lo aveva spinto a recapitare dolci a medici e infermieri durante l'emergenza Covid: Federico Asta, 34 anni, è morto ieri sera in un incidente stradale alla periferia del capoluogo emiliano.

Asta stava andando a consegnare dolci per i volontari che si stavano adoperando dopo l'alluvione che ha devastato Bologna. Lo scooter di grossa cilindrata Yamaha su cui viaggiava si è scontrato con un suv Honda che stava svoltando lungo la strada. Nell'impatto Asta è stato sbalzato a terra, illeso il conducente del suv. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il 118, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare.

Federico Asta lavorava in una pasticceria in via Battindarno e, durante il periodo del Covid, aveva effettuato numerose consegne di prodotti, per solidarietà a medici e infermieri. Anche in questi giorni si era informato su come far arrivare dei bomboloni ai volontari arrivati in città per l'alluvione. Il giovane pasticcere preparava spesso torte e dolci in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi di rilevanza nazionale. Tantissimi i messaggi di condoglianze sui social.