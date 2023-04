Federico Fashion Style resta solo a Pasqua: “Dov’è mia figlia?”. La denuncia

Federico Fashion Style corre dai carabinieri per reclamare il diritto di vedere sua figlia

Federico Fashion Style, torna a far parlare di sé, stavolta però in veste di padre ferito. Il pomeriggio di Pasqua infatti, l’hair stylist di Anzio era andato sotto casa della sua ex compagna - con la quale si è separato dallo scorso autunno – Letizia Porcu, dove vive anche la figlia dell’ex coppia, Sophie Maelle. Purtroppo per lui però non c’era nessuno ad attenderlo, o almeno, nessuno che gli abbia risposto al citofono per permettergli di salire a prendere la piccola.

Il parrucchiere dei Vip ha preso molto male questo appuntamento mancato, che testimonia come tra lui e l’ex compagna non corra assolutamente buon sangue. Così Federico Lauri si è recato in questura per raccontare quanto accaduto ai carabinieri, con l’augurio di vedersi riconosciuto il diritto di poter esercitare il suo ruolo di papà. Nello sfogo postumo, affidato ai social, il noto hair stylist si è immortalato proprio di fronte alla caserma e ha detto: "Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua. Io sono un padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16. Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò".

Dopo il coming out sulla sua omosessualità infatti, i rapporti tra il parrucchiere più famoso della tv e Letizia Porcu si sono inaspriti, nonostante lei abbia già un nuovo compagno e lui assicuri che lei fosse a conoscenza della situazione già da tre anni a questa parte. L’ex coppia ha trascorso insieme ben 17 anni, durante i quali è nata la loro figlia grazie all’inseminazione artificiale.

Federico Fashion Style ha concluso il suo messaggio, con un consiglio “avvertimento” per l’ex compagna Letizia Porcu: "Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte", e uno per i suoi follower: "Attenzione, prima di fare scelte di vita. Vi consiglio di contare fino ad un milione. Fidatevi di chi si sta prendendo una malattia".