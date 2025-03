Fedez dichiara guerra a Fabrizio Corona: vuole denunciarlo per stalking. "Atti persecutori e falsi scoop: sono terrorizzato"

"Guerra" tra Fabrizio Corona-Fedez, il rapper fa ammonire l'ex paparazzo dal questore di Milano



Parte la battaglia legale tra Fabrizio Corona e Fedez. Dopo "Falsissimo", il format video dove l'ex paparazzo ha rilevato le presunte relazioni extraconiugali del rapper e l'ex moglie Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di fare sul serio optando per le vie legali. Il cantante è infatti pronto a denunciare Corona per stalking dopo che nelle scorse settimane ha ottenuto l’ammonimento del questore di Milano nei confronti dell'ex re dei paparazzi per "atti persecutori".

Lo riporta il Corriere della Sera che spiega che il provvedimento è motivato dalle sue ripetute "molestie, diffamazioni e la pubblicazione fraudolenta" di conversazioni private che hanno provocato "un forte stato di ansia e stress emotivo" nel cantante, secondo quanto da lui dichiarato. "Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia", ha detto Fedez.

Come detto pocanzi, le accuse si concentrano principalmente su ciò che Corona ha rivelato nel suo programma a pagamento "Falsissimo" visibile su Youtube. Negli episodi mandati in onda si è parlato molto della separazione dei Ferragnez, delle presunti amanti di Fedez, tra le quali anche la designer milanese Angelica Montini, oltre che degli insulti rivolti all'ex moglie Ferragni. Secondo i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, tutto ciò sarebbe inventato ad hoc per colpire Fedez e la sua famiglia. Per questo il rapper si sente oggi completamente "terrorizzato" da ciò che l'ex paparazzo potrebbe ancora pubblicare contro lui e i suoi cari.