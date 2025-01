Angelica Montini, la presunta amante di Fedez fa un salto di qualità nei suoi business: a Milano una newco di moda e design

Gli affari di Angelica Montini, la stilista con cui il rapper tradiva Chiara Ferragni dal 2017

Proprio pochi mesi fa Angelica Montini, milanese, classe 1997, accreditata da Fabrizio Corona di una storia extraconiugale con Federico Leonardo Lucia, in arte “Fedez”, faceva un “salto di qualità” nei suoi business. A Milano, infatti, davanti al notaio Andrea Pizzi si sono presentati la stessa Montini e il padre Marcello per costituire la Angelica Montini srl di cui la prima ha il 75% e il genitore il restante 25%.

La newco basata in corso Monforte nel centro di Milano ha come oggetto “lo svolgimento di attività di stile e design, di produzione di articoli di abbigliamento e accessori, scarpe, borse, gioielli e profumi, comunque inerenti al settore della moda”, oltre allo sfruttamento di marchi e al commercio sia diretto sia in e-commerce. La newco è subentrata alla “impresa individuale” di Angelica, situata in via Solferino nel centro di Milano, che aveva la medesima attività e che è stata da poco cancellata dal registro imprese. Angelica ha studiato design all’istituto Marangoni. Angelica ha un padre importante perché Marcello Montini, milanese, classe 1966, è un imprenditore noto e un personaggio altrettanto noto a Milano.

Il cuore delle sue attività imprenditoriali è la holding Vip che controlla diverse società immobiliari e l’industriale Vip Logistics. Vip ha chiuso il 2023 con 14 milioni di euro di ricavi e 2 milioni di utile e ha un patrimonio netto di oltre 16 milioni mentre il fatturato di Vip Logistics è stato di 16,5 milioni con 3,6 milioni di utile. Montini è noto come presidente dell’Alcione Milano, la squadra di calcio di serie C, di cui è socio al 50% con Giulio Gallazzi. Tifoso milanista e nipote di Iginio Monti, decano dei giornalisti di Legnano e storico volto del calcio legnanese, Montini è l’uomo di campo della squadra: con Riccardo Silva (il titolare della multinazionale del marketing sportivo MP & Silva) è co-proprietario dell’agenzia MP Management e investitore di RedBird Capital Partners, l’attuale proprietà rossonera. E peraltro Fedez è un tifoso milanista.