Angelica Montini, chi è la presunta amante di Fedez (anche durante le nozze con Chiara Ferragni)

Fabrizio Corona nel suo podcast rivela che Fedez prima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni avrebbe avuto un relazione con Angelica Montini

Fabrizio Corona ha lanciato l'ennesima bomba che ha mandato in visibilio i fan del gossip. L'ex re dei paparazzi nel suo podcast "Falsissimo" afferma che Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni ha intrattenuto un relazione parallela con Angelica Montini, stilista milanese di 28 anni. Le nozze, quindi, sarebbero state "finte dall'inizio" in quanto il rapper sarebbe stato innamorato della sua fiamma segreta prima, durante e dopo la relazione con Chiara Ferragni.

Angelica Montini proviene da una famiglia benestante e ha studiato all'Istituto Marangoni. È la direttrice creativa del suo marchio omonimo, Angelica Montini Studios, che lei stessa afferma "si distingue per un approccio alternativo alla moda, lontano dai clichè delle case di moda tradizionali". Lo studio di moda vanta 56mila follower su Instagram mentre Angelica Montini sul suo profilo personale, con tanto di spunta blu, arriva a circa 30mila follower.

Secondo quanto afferma Corona, Angelica Montini e Fedez si sarebbero conosciuti nel 2018, ovvero l'anno in cui il rapper si è sposato con Chiara Ferragni. "Lei aveva una storia, ma dopo essersi lasciata si mette con Fedez". Corona fa poi ascoltare un audio che attribuisce alla stilista in cui afferma che è stata "una delle poche che gli ha voluto bene veramente". Fedez si sarebbe presentato in condizioni di salute precarie alla serata di presentazione di Sanremo 2025 proprio a causa della sua "fiamma segreta".

Le indiscrezioni non finiscono però qui. Corona ha raccontato che Fedez poco prima di salire all'altare per sposare Chiara Ferragni avrebbe confidato ad Angelica Montini di essere pronto a lasciare tutto per lei. La situazione si è poi aggravata ulteriormente prima del Festival di Sanremo. In quell'occasione la stilista gli avrebbe scritto di provare gli stessi sentimenti e ciò avrebbe causato a Fedez una forte reazione emotiva.