Ferragni, oltre ai guai giudiziari ora anche quelli societari: Alchimia pronta a uscire da Fenice

Non solo Balocco gate, altri guai per Chiara Ferragni

Sono giornate complesse per Chiara Ferragni, fresca di tapiro d’oro da parte di Striscia La Notizia - con una consegna che le ha permesso di lanciare qualche frecciata al curaro contro il suo ormai ex-marito Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo la notizia del rinvio a giudizio per l’influencer, infatti, ci sarebbe una nuova tempesta all’orizzonte, questa volta economica. La holding Alchimia, che fa capo a Paolo Barletta, starebbe già da tempo meditando di uscire interamente dal capitale di Fenice, di cui detiene una quota del 40%, primo azionista davanti anche alla stessa Ferragni.

Quanto può valere la quota? Piccolo passo indietro: a giugno del 2023 Barletta aveva ceduto il 26% ad Avm, il fondo guidato da Giovanna Dossena, per un controvalore fino a 20 milioni e un enterprise value di 75 milioni. Un affare stratosferico per Barletta che aveva comprato nel 2013 per 400mila euro. Poi però qualcosa si è inceppato.

A gennaio dello scorso anno, infatti, la cessione ad Avm venne stoppata per colpa del cosiddetto pandoro gate. E pare che Barletta a quel punto sia rimasto col cerino in mano ma, per delicatezza, abbia scelto di non infierire ulteriormente procedendo a una vendita rapida delle quote con una valutazione per forza di cose assai inferiore al passato. Ora, con il rinvio a giudizio, è naturale che la trattativa per la vendita possa nuovamente accelerare. Top secret i tempi, ma il dossier c’è, eccome. Un’altra tegola per Chiara Ferragni, che può consolarsi solo parzialmente con Giovanni Tronchetti Provera, mentre emergono altre voci di “corna” da parte di Fedez, come rivelato da Fabrizio Corona. Mala tempora per l’influencer che solo due anni fa conquistava Sanremo.