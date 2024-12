Fedez, altro che Ferragni e settimane bianche: Natale ai Caraibi con Leonardo Del Vecchio e la fidanzata Sara Soldati

Fedez, Natale a Saint Barth con Leonardo Del Vecchio e la nuova fidanzata Sara Soldati: le foto

Basta settimane bianche in montagna, escursioni, gite organizzate e party: Fedez ha deciso di trascorrere il Natale in completo relax nella caldissima località di Saint Barth. Il rapper è partito per i Caraibi per staccare un po' dalla routine, trascorrendo così il primo 25 dicembre senza i figli Leone e Vittoria. Fedez, in vista di un inverno "caldo" tra lavoro e Sanremo, si sta quindi godendo qualche giorno di vacanza. Come scrive il settimanale Chi il cantante milanese, immortalato in diversi scatti, è in compagnia del suo amico e socio in affari Leonardo Maria Del Vecchio. Il manager di Luxottica è volato ai Caraibi con la fidanzata Sara Soldati.

