Anziano strangola e uccide la moglie gravemente malata. Ravenna sotto choc

Ravenna, anziano strangola e uccide la moglie gravemente malata

Un uomo di 78 anni ha chiamato il 112 dopo aver ucciso la moglie a Ravenna. E' successo oggi in un appartamento di via Colombo Lolli. Sul posto ci sono i carabinieri e la Scientifica. Secondo una prima ipotesi, la donna era gravemente malata e sarebbe stata soffocata; sono in corso accertamenti.