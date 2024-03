Fentanyl, la droga più letale dell'eroina. Stretta del governo per combatterla

Fentanyl, la "droga degli zombie" più letale dell'eroina diventa un'emergenza nazionale. Il piano del governo per evitare l'epidemia

E' soprannominata la "droga degli zombie", e non a vuoto. "Il Fentanyl, anestetico oppioide per uso medico, è ora usata come stupefacente e sta sostituendo l'eroina. A basso costo, facile da reperire per cui è sempre più diffusa. In Italia non c'è un'emergenza, ma c'è negli Usa e per questo dobbiamo stare attenti a non essere scoperti. I decessi sono ora oltre 100mila nel 2022 negli Usa dove si può parlare di vera e propria epidemia. A differenza del Covid, che ha colpito anziani e soggetti fragili, il Fentanyl colpisce giovani e adolescenti. Per questo vogliamo muoverci in ambito di prevenzione, occupandoci di ogni aspetto del problema". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano durante la conferenza stampa di presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi.

"Negli Usa si compra facilmente nel dark web ed è stato oggetto di un incontro tra Trump e i cinesi e poi tra Biden e le autorità cinesi. In Europa ci sono segnali di presenza in Portogallo e nel Regno Unito - aggiunge - mentre la mafia ancora sta testando il mercato e non sembra ancora attiva. Noi dobbiamo avere consapevolezza del fenomeno. L'Italia non è la prima ad approvare il Piano di prevenzione, lo ha già fatto la Svezia".

Di Fentanyl ha parlato anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla conferenza stampa. Schillaci ha annunciato "Due tipi di misure, prevenzione e contrasto da parte del Ministero della Salute contro la diffusione del Fantanil: monitoraggio della distribuzione del Fentanil e intensificare controlli anche per evitare furti. Parallelamente corsi di formazione per professionisti sanitari in grado di riconoscere overdose da Fentanil". "Per misure di contrasto pensiamo a procedure operative per contenere il fenomeno con una campagna rivolta ai giovani e informare dell'importanza del Naloxone - ha aggiunto - che non dovrà mai mancare in comunità terapeutiche, in ambulanze o tra le forze dell'ordine".

Fentanyl, che cos'è la "droga degli zombie" e dove si trova

Il Fentanyl è un analgesico, un oppioide prodotto da sintesi chimica ed è circa 100 volte più potente della morfina. Storicamente è stato utilizzato per trattare il dolore cronico ed è comunemente usato come anestetico prima di interventi chirurgici o manovre invasive. Il Fentanyl, detto anche 'droga degli zombie', è una delle sostanze stupefacenti più acquistate sul mercato clandestino delle droghe nel dark web. La droga è acquistata prevalentemente in Cina, dove si situa il maggior numero di fornitori di oppioidi sintetici. Si stima che circa il 70% delle morti per overdose negli Stati Uniti nel 2021 (107.622, record assoluto e +15% sul 2020) siano state causate da Fentanyl.

Si può trovare in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come la cocaina. L'Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato. L'effetto più immediato è quello per endovena, tra i giovani la modalità di assunzione è quella per via nasale oppure aggiunta al tabacco e fumata. Nel mercato degli stupefacenti il Fentanyil è associato all'eroina e la sua durata media è di 30 minuti circa dopo un'iniezione di 100 microgrammi. Unico modo per contrastare farmacologicamente il Fentalyn è il naloxone, disponibile in tutte le farmacie.