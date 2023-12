Ferragni/ Aldo Stella, attore di Balocco: "Ecco cosa succede con influencer"

Caso Ferragni, parla il "signor Balocco": "Ecco cosa accade quando ci si affida agli influencer e non ai professionisti"

Al «signor Balocco», da sei anni volto rassicurante e bonario degli spot social e Tv «Fate i buoni» dell’azienda dolciaria piemontese, non è stato rinnovato il contratto per il 2024. Almeno non ancora. Lo riporta 'Il Corriere'.

«Spero che il caos mediatico del pandoro solidale con Chiara Ferragni non pregiudichi il mio lavoro in futuro. Dal 2017 presto la mia immagine alla Balocco. Cercavano un signore con barba e capelli bianchi: mi sono presentato, sono stato scelto e ho girato spot diretti da un regista del calibro di Daniele Lucchetti, insomma alta qualità. Oggi tutto è cambiato: tante aziende preferiscono influencer di successo spesso a discapito della professionalità. I risultati poi si vedono».

A parlare è Aldo Stella, classe 1955, attore e doppiatore torinese, volto della Balocco sugli account social, negli spot in Tv, «ne ho girati 13», e successore di Cosimo Cinieri, primo volto del signor Balocco dal 2006 al 2017.

«Svecchiare l'immagine non sempre paga» […]. «Con la famiglia Balocco mi sono trovato benissimo. Imprenditori seri e di qualità. Gente per bene che fa beneficenza in silenzio. Mi auguro che non ci siano ripercussioni sull'azienda e sui lavoratori», afferma Stella.

Nel 2022 l’azienda di Fossano, capitale dei panettoni e dei dolci da ricorrenza, decide di «svecchiare l’immagine» e di dare nuovo smalto al claim di successo «Fate i buoni».

E quindi si affida alla regina dei social, Chiara Ferragni, unendo alla collaborazione un progetto benefico per aiutare la ricerca dell'Ospedale Regina Margherita, una partnership finita nel mirino dell’Antitrust e sanzionata con 1,4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, in quanto le vendite del pandoro solidale non erano legate alle donazioni del Regina Margherita mentre Ferragni veniva retribuita con un cachet superiore a 1 milione di euro.

«Aspetto il contratto. L’agenzia mi ha detto che potrei andare avanti per un anno o due con Balocco - racconta Aldo Stella - Io credo che la qualità paghi sempre. Non ci si può improvvisare. Questo scivolone mediatico la dice lunga sul mondo degli influencer. Io conosco bene il mondo del doppiaggio, dell’animazione, anche lì vogliono gli influencer e personaggi del web ma poi la qualità e la professionalità vengono meno».

Dice Aldo Stella che non è stato toccato dall’ondata di haters che ha travolto sui social l’azienda dopo la sanzione dell’Antitrust. «Forse perché la gente non mi riconosce. Ma meglio così. E mi auguro che tutto possa finire presto. La famiglia Balocco è fatta di brave persone, che fanno molta beneficenza senza gridare, mi viene impossibile credere che non siano in buona fede».