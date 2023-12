Ferragni, nuovi guai: "Non ci è arrivato nulla di quello che abbiamo comprato"

Chiara Ferragni, i follower delusi e in fuga. Nel mirino finisce anche l'assistenza clienti

Si complica ulteriormente la cosiddetta questione del Balocco gate che ha travolto Chiara Ferragni. Dopo l'inchiesta aperta, anche dalla Procura di Prato, l'influencer deve fare i conti anche con le proteste dei suoi follower. Ora - si legge su Il Giornale - anche chi li ha sempre idolatrati inizia a vederli con un occhio più critico. Diversi utenti, da qualche giorno, segnalano il mancato arrivo di prodotti ordinati nello store online di Chiara Ferragni nei giorni del Black-Friday, che a oggi, quasi gennaio 2024, ancora non sono arrivati. "Ho fatto un ordine il 20 novembre, mai arrivato. Mi sono dovuta arrangiare da sola", scrive Gloria. E il rimborso? "Zero", spiega la ragazza. A lei replica Dany: "Stessa cosa è successa a me. Ordine mai arrivato". Tutto nasce da un video di Irene, che racconta in modo ironico la disavventura di un'amica con lo store dell’influencer. Sotto l’albero di Natale, si sono riprese mentre si scambiano regali invisibili. In sottofondo la musica del circo e sul video la scritta: "Scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11".

Che fine hanno fatto i pacchi? Abbiamo contattato la ragazza - prosegue Il Giornale - per avere qualche dettaglio in più sulla vicenda e quanto emerge è la noncuranza nei confronti dei clienti, che hanno a disposizione un servizio assistenza di scarsa qualità. "Il 16 dicembre è arrivato un pacco con 3 prodotti ma solo uno era stato ordinato", spiega Irene, sottolineando che dell’ordine effettuato il 26 novembre solo una parte era arrivato a destinazione. E il resto è sparito". E davanti alla richiesta di rimborso, perché dopo quella tarantella le ragazze si erano stancate di stare appresso a questa storia, l'assistenza clienti è sparita per poi ricomparire il 27 dicembre, spiegando che sarebbe stato emesso solo dopo il reso degli articoli sbagliati.