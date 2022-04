Ferrari falsa esposta in occasione della firma dell'accordo anti-contraffazione a Fiera Milano

Fiera Milano una mostra per lottare contro la contraffazione: esposta una Ferrari falsa

La Fiera di Milano ha firmato un protocollo per combattere la contraffazione con l'Adm, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Per l'occasione è stato inaugurato nel foyer del Centro Servizi di Fiera Milano a Rho uno spazio museale temporaneo dove ADM ha concesso in esposizione una vettura interamente contraffatta, una grossolana riproduzione di una Ferrari Dino 196 S del 1958, gialla: la strumentazione, il volante, i sedili e gli interni non sono conformi, le dimensioni passo-lunghezza e altezza sono differenti dall’originale, allo stesso modo l’utilizzo dei materiali impiegati. Questo spazio espositivo rappresenta un’occasione di riflessione per tutto il comparto fieristico e l’opportunità di integrare sempre più gli interventi a difesa della proprietà industriale durante le esposizioni fieristiche.

