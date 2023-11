Filippo, prime coltellate a Giulia nel suo cortile. La lama spezzata ma pulita

Filippo, l'appuntamento per chiarirsi e il piano B. Il denaro per tentare la fuga

L'omicidio di Giulia Cecchettin continua a tenere banco, Filippo Turetta é ora in carcere in Germania in attesa di estradizione ma sulle dinamiche della morte della sua ex fidanzata restano ancora molti dubbi e punti oscuri da ricostruire. Intanto emergono nuovi dettagli fin qui inediti. Le prime coltellate all’ex fidanzata - si legge su Il Corriere della Sera - potrebbe averle inferte a una cinquantina di metri dalla casa di lei. Le tracce repertate dai carabinieri non hanno ricostruito solo l’aggressione avvenuta nella zona industriale di Fossò (Venezia) attorno alle 23.30 dello scorso 11 novembre, ripresa da alcune telecamere, che si conclude con la giovane 22enne che crolla al suolo esanime e il suo coetaneo che la carica nel bagagliaio della Grande Punto nera, prima di scaricarla in un dirupo sotto Piancavallo. C’è un coltello ritrovato anche a Vigonovo, il comune veneziano dove abita la famiglia Cecchettin, proprio nel parcheggio davanti alla loro casa.

Un coltello da cucina con una lama spezzata di 21 centimetri, su cui ora verranno eseguiti degli esami da parte dei Ris, visto che - prosegue Il Corriere - all’apparenza sembrava pulito. Per terra, varie macchie di sangue ancora visibili sulle mattonelle di cemento: due sul lato del passeggero, a pochi centimetri dal cordolo che delimita il park, con anche il segno della suola di una scarpa; e poi altre sull’asfalto della strada. L'altro indizio é il dearo, trecento euro, non un capitale ma neppure pochi spiccioli per uno studente universitario, questa la quantità di soldi che aveva con sè. E poi il coltello, i sacchi neri, il nastro adesivo. Pare che quella sera Filippo Turetta avesse con sé tutto questo e dunque la domanda è scontata: aveva premeditato il delitto? Se Filippo è andato all’appuntamento con la ex portando un coltello qualche dubbio viene. "Beh, è appassionato di montagna, di trekking, cerca i kit di sopravvivenza, ci può stare che un tipo così abbia un coltello in macchina", spiega il pm che indaga sul caso.