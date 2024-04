Latina, finto personal trainer nei guai: è accusato di stupro

Latina, quattro donne accusano un personal trainer di violenze. C'è anche una minorenne

Un 29enne nativo di Gaeta è finito nei guai per dei presunti abusi sessuali sulle sue clienti, compresa una minorenne. Il personal trainer Biagio Marsella è indagato sia per esercizio abusivo della professione di fisioterapista, che per violenza sessuale. Delle otto giovani identificate che nel tempo si erano sottoposte ai trattamenti professionali senza titolo, lo hanno denunciato in quattro. Stando al quadro emerso agli occhi dei militari, corroborato - riporta Il Messaggero - da elementi raccolti grazie a delle microcamere e da una perizia, le vittime avrebbero subito "visite" quantomeno invasive. Nella maggior parte dei casi sarebbero state sottoposte a palpeggiamenti, ma tra le accuse messe a verbale figura anche un rapporto completo.

Ma la sua fidanzata Silvia sui social lo difende: "Chi conosce il nostro centro sa chi siamo, il modo in cui lavoriamo e il potente background del dottor Marsella. Che vanta oltre 20 titoli accademici, una laurea internazionale in osteopatia e un Phd. Riusciremo nei prossimi giorni a dimostrare la nostra assoluta estraneità alle calunnie. e le renderemo note nei dettagli". Le versioni della compagna e degli inquirenti sono contrastanti. Per le Fiamme gialle del Comando provinciale, agiva "senza consenso e facendo leva sulle fragilità psicologiche e fisiche delle donne, carpendone la fiducia". Solo "calunnie" in serie, per la fidanzata dell’indagato, sicura che a breve saprà dimostrare l’assoluta estraneità da ogni contestazione.