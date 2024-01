Firenze, 58enne accoltellata sull'A1: fermato in Friuli l'ex marito in fuga

Firenze, svolta nel caso della donna accoltellata sull'A1: l'ex marito in stato di fermo

L'aggressore della donna accoltellata sull'autostrada A1 all'autogrill di Campi Bisenzio lo scorso 26 dicembre è stato individuato e sottoposto a fermo dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli; il capo d'accusa è di tentato omicidio. Si tratta dell'ex marito della 58enne che era partita da Cerveteri insieme alle figlie di 29 e 31 anni per raggiungere Milano.

Ed è proprio durante una sosta di ristoro dal lungo viaggio che è stata assalita dall'uomo, intorno alle 14.15. La donna, ferita, è scesa dalla Fiat Cinquecento, e ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto - riporta Il corriere fiorentino - ma l’uomo, che aveva il volto coperto da un cappuccio del giubbotto per non rendersi riconoscibile, è stato rapidissimo: è salito su un’auto parcheggiata poco distante ed è fuggito via facendo perdere le tracce. L'uomo aveva già perseguitato la ex con maltrattamenti e percosse ed era stato rintracciato alcuni giorni dopo l'aggressione e si disse estraneo ai fatti.

Ulteriori dettagli sulle ragioni del fermo per l'ex marito arriveranno nella conferenza stampa fissata alle 17:30 del 10 gennaio.