Firenze, viaggio pagato dal Comune: FdI accusa Sacchi che annuncia querela

Siamo a fine gennaio 2020 a poche settimane dall'inizio delle notizie sul coronavirus. Il Sindaco di Firenze Dario Nardella e l'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi partono per Parigi per un viaggio istituzionale dove incontreranno anche la sindaca della capitale francese Ana María Hidalgo. Prima di partire redigono un piano spese, un preventivo per il soggiorno per due persone. Ma al ritorno qualcosa non quadra. Almeno per l'opposizione.

Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze racconta ad affaritaliani.it cosa è accaduto. “Ho chiesto gli scontrini di quel viaggio perché mi fu segnalato da una persona che c'era qualcosa di strano. Devo dire che per quanto riguarda le spese del Sindaco non ho notato alcun problema. Anzi, ha speso il giusto. Per quanto riguarda l'Assessore Sacchi, invece, mi salta agli occhi qualcosa di strano: la camera è stata pagata totalmente dal Comune: 314 euro per una stanza per due persone. Lui e un altro ospite che non era stato autorizzato come spesa dall'ufficio del Sindaco. Questa persona è amico da molto tempo dell'Assessore, hanno avuto modo di lavorare insieme in passato. La questione è: se sei in missione non puoi far pagare l'Ente per altre persone. Privatamente puoi pagare ciò che vuoi. Adesso attendiamo delucidazioni in merito alla questione e poi vedremo cosa fare, se chiedere le dimissioni a voce o fare una mozione con tutto il centrodestra. In ogni caso attendiamo le spiegazioni, perché magari Sacchi potrà dimostrare che questa persona non ha dormito in quella stanza e che si è trattato di un errore. Io voglio credere nelle persone e quindi attendo le sue dichiarazioni perché comunque dovrà rispondere in qualche modo” racconta Draghi.

Dal Comune di Firenze arriva la secca smentita dei fatti e definiscono una bugia la denuncia di FdI. L'Assessore Sacchi irritato per questa vicenda, infatti, avrebbe il bonifico che attesterebbe che il pagamento è stato effettuato di tasca sua. La diatriba lascerà altri segni. Infatti, sembra ormai certo che Sacchi presenterà querela. E le fatture e i bonifici finiranno nelle aule di un tribunale.