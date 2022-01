Firenze, cade dal tetto della sua ex scuola per un selfie. Morto un 20enne

Firenze, cade dal letto della sua ex scuola "Gobetti Volta" per scattarsi un selfie. Morto un 20enne, era ricoverato in gravi condizioni

Un 20enne di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla tettoia della scala antincendio della sua ex scuola, l'istituto "Gobetti Volta". Il giovane è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Il 20enne insieme a un suo amico avrebbe scavalcato nella notte tra il 22 e il 23 gennaio il cancello di ingresso della struttura, probabilmente i due giovani volevano scattarsi un selfie. L'amico è stato ascoltato dai carabinieri.

LEGGI ANCHE