Firenze: ucciso da un boccone. Muore 35enne soffocato da un pezzo di cibo

Un boccone andato di traverso, poi la tragedia a Firenze: è morto soffocato Stefano Milani, 35 anni, originario di Pavullo di Modena dove aiutava il fratello Alberto nella gestione del ristorante Lago Pontevecchio.

Lo racconta il Tirreno. Appassionato di pesca sportiva, Milani insieme agli amici della società Lago Azzurro di Reggio Emilia aveva raggiunto Dicomano, vicino a Firenze, dove nel laghetto Citerna ci si contendeva l’accesso alle semifinali del campionato italiano. Con tre amici aveva guadagnato la vittoria che valeva il pass per l’ultima fase del campionato in autunno. Da qui l’idea di fermarsi verso le 15.00 in un ristorante incontrato sulla strada del ritorno a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, dove è successa la tragedia.