Flavio Briatore, ecco perchè non ha voluto riconoscere la figlia Leni Klum

Tutti sanno chi è Flavio Briatore: noto imprenditore e dirigente sportivo italiano, spesso nei salotti Mediaset del piccolo schermo (da Rete 4 a Canale 5), che viene chiamato in causa per parlare di lavoro, occupazioni, giovani e politica. Ecco se una parte la sua vita (professionale) è ben nota, dall'altro quella privata ha alcune "ombre". Riavvolgiamo un attimo il nastro: forse non tutti sanno che il noto imprenditore dal 1983 al 1987 è stato sposato con la modella Marcy Schlobohm, dopodiché dal 1998 al 2003 ha avuto una relazione con Naomi Campbell. Fino a legarsi successivamente alla top model tedesca Heidi Klum. Infine dal 2008 al 2017 ha avuto accanto Elisabetta Gregoraci che lo ha reso padre di Nathan Falco nel 2010.

In realtà Nathan non è però figlio unico: ha una sorella più grande, da poco diventata maggiorenne. Molti italiani la conoscono per via di uno spot pubblicitario di Intimissimi Natale con la madre Heidi Klum.

Attualmente l’imprenditore e la figlia hanno un bel rapporto come testimoniano degli scatti pubblicati sui social. Ma la domanda sorge spontanea: perché non l’ha mai voluta riconoscere? Secondo quanto scrive il sito online RomaIT "Flavio Briatore in comune accordo con la madre ha deciso di non riconoscerla perché il compagno di lei, il cantante Seal, ha voluto adottarla: ciò nonostante padre e figlia hanno pian piano recuperato il rapporto". Dunque, chiosa il sito, "il motivo è semplice: Briatore ha voluto dare spazio a colui che l’ha cresciuta".